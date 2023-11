Cavling-vinder får europæisk hæder

Årets Cavling-vinder, Frederik Hugo Ledegaard, modtog fredag europæisk hæder, da hans Cavling-projekt ’Det levende bevis’ vandt en Prix Europa i kategorien ’Bedste europæiske undersøgende programserie på lyd’, skriver

Den oprindelige rubrik lød: ”Museumschef er chef for sin mor, svoger og fætter: ”Det her er nepotisme,” siger ekspert”.”Museumschef er chef for sin svoger og fætter, mens mor også er ansat på samme museum: ”Det her er nepotisme,” siger ekspert”.

Tirsdag kom det frem, at optagelserne til anden sæson af successerien ’Hvide Sande’, som Deluca Film har produceret, i sidste uge pludselig blev stoppet, og nu er konkursen en realitet.tv-branche i forvejen er i krise headtopics.com

Mens næsten halvdelen (48 procent) af alle kvindelige kilder på tv er case-kilder, fordeler de mandlige kilder sig langt bredere på kildetyper. For eksempel var 86 procent af ekspertkilderne mænd. Nok er der oplysninger i sagerne, som af hensyn til statens forhold til fremmede magter ikke tåler at komme offentligt frem, men landets øverste dommere vil ikke efterkomme anklagemyndighedens ønske om fuld lukkethed.

"De to ting, der kan påvirke debatten på en platform, er brugerne og så den måde, platformen er gearet på. Hvis eksempelvis negative posts bliver spredt bredere og får flere impressions, så har det en klar effekt. Det er bare ikke noget, vi reelt har indblik i," siger Daniel Lundgaard.

TV 2 har tilkæmpet sig en førende position på det digitale mediemarked med TV 2 Play, der i dag har 1 million abonnenter, og TV2.dk, der kan tilskrive sig 1,4 million daglige besøg.Watch Medier har udpeget Nicolai Raastrup som ny redaktionschef.Nicolai Raastrup kommer fra en rolle som nyhedschef på Watch Medier. Han overtager det daglige ansvar for de 17 watch-medier efter Henrik Tüchsen, der har valgt at blive redaktør på Kapitalwatch.

