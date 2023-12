Cathrine Laudrup-Dufour køber halvpart i Mount St. John Freestyle

Det tog blot ti minutter på ryggen af hoppen Mount St. John Freestyle, før Cathrine Laudrup-Dufour vidste, at den var noget ganske særligt. Derfor skete valget også uden tøven, da dressurstjernen med sine samarbejdspartnere i oktober købte en halvpart i hesten, efter hun sidste år havde sagt farvel til grand prix-profilerne Bohemian og Vamos Amigos.Den beslutning har her få måneder senere vist sig at være den helt rigtige, siger Cathrine Laudrup-Dufour til DR Sporten.

- Det er gået over alt forvening. Hun minder virkelig meget om min første OL-hest Cassidy. Så selvom vi ikke har haft så meget tid sammen, har det føltes for mig som at tage mine yndlingssutsko på, siger hun.Dufour og Freestyle debuterede sammen for nogle uger siden ved et internationalt stævne i Holland, og her havde dressurrytteren næsten svært ved at forstå, hvor godt det gik. - Da jeg red af midten til sidst, tænkte jeg ”det er simpelthen løgn





