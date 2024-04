Caroline Wozniackis kamp i Charleston udskudt på grund af regnvejr

Den danske tennisspiller Caroline Wozniackis kamp i anden runde ved WTA 500-turneringen i Charleston er udskudt på ubestemt tid på grund af et regnvejr. Wozniacki skulle klokken 17 dansk tid møde ukraineren Anhelina Kalinina, der ligger nummer 33 på verdensranglisten.

Charleston er seks timer efter dansk tid, og det vil derfor tidligst være klokken 19 dansk tid, at Wozniacki kan komme i kamp.

