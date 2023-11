Canadier forsvarer titel og hjælper Rune i sæsonfinale-jagt

Den canadiske tennisspiller Felix Auger-Aliassime forsvarede søndag sin titel i ATP 500-turneringen i Basel.Felix Auger-Aliassime har haft en svær sæson, efter at han for et år siden var helt oppe som nummer seks i verden. Inden turneringen i Basel var han faldet ned som nummer 19.Alligevel giver han Rune en lille hjælpende hånd i jagten på sikre en billet til ATP Finals i november.

Rune ligger lige nu til at tage den ottende og sidste plads i sæsonfinalen i Torino, og her er Hurkacz den nærmeste konkurrent. På listen, der afgør hvem der deltager i turneringen, har Rune på ottendepladsen 3280 point, mens Hurkacz med nederlaget i finalen bliver på 3065 point.

I næste uge er der flere point at kæmpe om, når verdenseliten samles ved Masters 1000-turneringen i Paris, hvor Rune er forsvarende mester. Der blev i denne uge også spillet ATP 500-turnering i Wien, og her vandt italienske Jannik Sinner titlen ved at slå verdens nummer tre, Daniil Medvedev fra Rusland.

