Byrådsmedlem kritiserer Silkeborg Kommunes kommunikation

Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune mener ikke, at kommunens kommunikation stemmer overens med virkeligheden. Om en familie til en far på plejehjem. En far, der ikke kom i bad, der ikke kom ud af sengen før sent på dagen og ikke fik sin medicin. Den handlede om borgeren Maja, der får besøg af hjemmeplejen seks gange i døgnet. Rollatoren står inden for rækkevidde, og hun har et indgående kendskab til sin sosu-hjælper, som hun får lange snakke med.

- For eksempel i forbindelse med vores budgetforlig bliver det vinklet til en meget stor positiv historie, hvor ældreområdet og skoleområdet får et løft. Summa summarum er bare, at når man lægger plusser og minusser sammen, er der minus alle steder, siger hun til TV 2.- Det er jeg helt enig i. Men det skal selvfølgelig afspejle virkelighede

