'Det er ikke nok at vælte på'. Byråd freder Ringsted-borgmester, efter fakta om upassende opførsel er kommet på bordetProtesterne er rettet mod USA og Storbritannien, der flere gange har angrebet det, der betegnes som 'Houthi-mål' i netop Yemen.Bevægelsen har igen og igen på det seneste taget ansvar for at angribe internationale handelsskibe i Det Røde Hav og Adenbugten.

Og fredag aften er meldingen, at der er udbrudt brand på et handelsskib, som er blevet ramt af et missil ud for kystbyen Aden i Yemen. Det er fortsat meget sparsomt med oplysninger i den sag.Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal betale lidt over 570 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll for ærekrænkende udtalelser.Der er tale om ærekrænkelser i form af nedsættende offentlige beskyldninger, som Donald Trump er kommet med for at feje E. Jean Carolls beskyldninger om, at han har voldtaget hende af borde





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dansevideo var omdrejningspunkt på krisemøde i RingstedEkstra Bladet kan nu afsløre, hvordan en dansevideo fra april 2022 var et af omdrejningspunkterne på det krisemøde, som torsdag blev afholdt i flertalsgruppen i Ringsted. En video, der også er blevet delt livligt de seneste dag i kølvandet på historien om, at Venstre-borgmesteren til et KL-arrangement i Aalborg tidligere i januar havde drukket sig så fuld, at han opførte sig ubehageligt over for en kvindelig kollega

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

USA og Storbritannien tilbyder Japan hjælp efter jordskælv | NyhederBåde USA og Storbritannien er klar til at yde bistand til Japan.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Se videoen: Ikonisk nytårsbold er klar til fest og fejring senere | NyhederI New York City i USA er forberedelserne til nytår i fuld gang.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

USA er klar til at sende nye våben til Ukraine for 250 millioner dollars | NyhederDen amerikanske regering er klar til at sende endnu en hjælpepakke til Ukraine. Det har det amerikanske udenrigsministerium offentliggjort på sin hjemmeside.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Det republikanske parti anker Trump-afgørelse til USA's højesteret | NyhederDen øverste domstol i delstaten Colorado afgjorde 19. december, at tidligere præsident Donald Trump ikke må stå på stemmesedlen, når der afholdes primærvalg i delstaten 5. marts næste år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Er USA's tid som eneste stormagt ved at være forbi?Hvad betyder det for verden, når USA ikke længere er den eneste stormagt? Er USA’s moment som verdens eneste stormagt ved at være slut? Eller ser vi ny situation med USA og Kina, hvor der er to stormagter? Og er international politik egentligt blevet mere kompliceret?

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »