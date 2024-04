Byggeriet af Lynetteholmen fortsætter under retssagen

Byggeriet af den kunstige halvø Lynetteholmen i København skal ikke sættes på pause, mens retssagen mod byggeriet kører. I en dom på 273 sider afviser dommerne at pålægge Transportministeriet og selskabet By & Havn at stoppe byggeriet, indtil det er afgjort, om byggeriet overhovedet er lovligt. Klimabevægelsen i Danmark stævnede i 2021 Transportministeriet og By & Havn, der er bygherre på projektet.Når der kommer en endelig en dom, kan ødelæggelserne være uoprettelige.

Derfor havde Klimabevægelsen krævet byggestop, imens retssagen kørte. Ifølge Klimabevægelsen har myndigheder og politikere ikke undersøgt konsekvenserne af den planlagte ringvej og metro samt opførelsen af de tre millioner etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri til 35.000 beboere og en lang række arbejdspladse

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



Arbejderen / 🏆 25. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Domstol afviser at stoppe Lynetteholmen-byggeri, mens retssag kørerØstre Landsret afviser at stoppe byggeriet af den kunstige ø, Lynetteholmen, mens retssagen om projektet kører.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Danmark vil fremrykke byggeriet af nye arktiske skibeDanske OSK Design har allerede et bud på fremtidens arktiske fregat, der kan afløse de 30 år gamle inspektionsskibe af Thetis-klassen.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Et historisk øjeblik: Ørsted starter byggeriet af første CCS-anlægFra 2026 skal der årligt fanges og lagres 430.000 ton biogen CO2 fra kraftværkerne i Avedøre og Kalundborg. I dag, mandag, blev første spadestik til anlægget i Avedøre taget.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Legenden er frustreret: Stikpille til dommerneLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Så rige er 'X Factor'-dommerneDet er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet giver dig et kig in

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »