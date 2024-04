Byggeri af cykelsti på Aggersundvej i Nordjylland

Nu går det løs med at bygge fem kilometer cykelsti, der skal gøre det mere sikkert for cyklister at færdes på en af de mere trafikerede hovedveje i Nordjylland . Det er nemlig Aggersundvej , og cykelstien skal anlægges mellem Aggersund og Skerping - i begge retninger. - På Aggersundvej er der ikke meget plads til cyklisterne, og det kan gøre det til en utryg oplevelse at cykle på strækningen. Det vil de nye cykelstier ændre på.

Vi håber, at vi ved at skabe bedre cykelforhold kan få endnu flere børn og voksne til at hoppe i cykelsadlen, når de skal rundt i området, siger projektleder Mette Aaris-Nielsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse torsdag. Når Vejdirektoratet gerne vil have cykelsti på denne strækning, skyldes det- ud over større sikkerhed for cyklster - at der bliver skabt en sammenhæng mellem eksisterende stier, som indgår i cykelrute 12, Limfjordsrute

