Busser og letbane er nu blevet gratis i Montpellier

Busser og letbane er nu blevet gratis at bruge for de 500.000 indbyggere i den franske by Montpellier. Det fortæller mediet Euractiv. »Ved at introducere gratis transport, tager vi et modigt skridt for social retfærdighed og et fremskridt for den bæredygtige omstilling,« har byens socialistiske borgmester Michaël Delafosse tidligere skrevet i et tweet.Tiltaget har fået 260.000 af byens indbyggere til at hente den app, man skal bruge som 'betalingsmiddel' i den kollektive transport.

Før tiltaget blev annonceret var der kun 86.000 brugere på løsningen. Tiltaget bliver betalt over den transportskat, som alle franske virksomheder med mere end 11 medarbejdere er pålagt. Desuden skal turister og udenbys besøgende stadig betale for at hoppe på byens tog og letbaner. For dem koster en tur knapt 12 kroner.har 39 franske byområder indført gratis offentlig transport. Men Montpellier er indtil videre den største by, der har gjort de





Busser og letbane er nu blevet gratis at bruge for de 500.000 indbyggere i den franske by Montpellier. Tiltaget er finansieret gennem en transportskat pålagt franske virksomheder.

