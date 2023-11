Buldrer videre i Paris: Det var iskoldt, Holger!

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Så stemplede Holger Rune ind i Paris Masters. Og på hvilken måde!

Efter en gennemført fokuseret indsats sejrede den forsvarende mester stensikkert over østrigske Dominic Thiem i to sæt med cifrene 6-4 og 6-2.Danskeren var fyr og flamme og viste det franske publikum, hvad de husker ham for.Det kan godt være, Dominic Thiem ligger nummer 108 i verden, men man skal ikke tage fejl af den tidligere US Open-vinder.

Danskeren tog styringen på kampen, var eksplosiv i sine bevægelser og fandt det aggressive spil frem, som vi kender ham for.Der skal naturligvis sværere modstandere på den anden side af nettet, før vi kan konkludere, at han endegyldigt er tilbage.Men aftenens kamp om ikke andet håb og tro på, at vi meget snart igen får den bedste version af ham at se igen på fast basis.

Det må have fået de fleste spillere til at ryste i bukserne, men danskeren holdt nerverne i ro, afværgede tre breakbolde og holdt serv. Flere gange i løbet af kampen var han nede med 0-30 i egen serv, men det rystede ham ikke.For selvom han på ingen måde har været sig selv i de sidste par måneder, så ligger han stadig lunt i svinget til en plads i sæsonfinalerne.

