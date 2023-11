Budgetloven forhindrer kommuner og regioner i at bruge penge på velfærd

Budgetloven forhindrer kommuner og regioner i at bruge de penge, de har i kassen på øget velfærd til borgerne. Det er væsentlig forklaring på, at velfærden bløder, fremgik det af debatten på FOA-kongressens første dag.Velfærden bløder.

En række centrale områder som sygehuse, ældrepleje, socialområdet, herunder hjælp til mennesker med handicap, daginstitutioner og folkeskoler er voldsomt udfordret på trods af, at, der fik knubbede ord med på vejen, da de delegerede på FOA’s kongres tirsdag eftermiddag fik mulighed for at gå på talerstolen for at kommentere den skriftlige og mundtlige beretning.– I 2030 vil der være 100 milliarder kroner i de kommunale pengekasser, som ikke må bruges på velfær





Budgetlovens rigide regler er med til at øge den dybt alvorlige krise i velfærdenDer gennemføres sparerunder i en situation, hvor statskassen bugner, hvor der er kæmpestore overskud på de offentlige budgetter, og flertallet af kommuner har masser af penge. Budgetlovens stramme regler fremtvinger kortsigtede nedskæringer. dkpol dkøko

