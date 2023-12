Budgetloven forhindrer kommuner i at bruge penge på velfærd

Budgetloven forhindrer kommuner og regioner i at bruge de penge, de har i kassen på øget velfærd til borgerne. Det er en væsentlig forklaring på, at velfærden bløder, fremgik det af debatten på FOA-kongressens første dag. Velfærden bløder.

En række centrale områder som sygehuse, ældrepleje, socialområdet, herunder hjælp til mennesker med handicap, daginstitutioner og folkeskoler er voldsomt udfordret, på trods af at, der fik knubbede ord med på vejen, da de delegerede på FOA’s kongres tirsdag eftermiddag fik mulighed for at gå på talerstolen for at kommentere den skriftlige og mundtlige beretning. – I 2030 vil der være 100 milliarder kroner i de kommunale pengekasser, som ikke må bruges på velfær





