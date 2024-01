Britiske planer om modtagecenter for illegale asylansøgere i Rwanda stemt igennem Underhuset

De britiske planer om at oprette et modtagecenter for illegale asylansøgere i det østafrikanske land Rwanda er blevet stemt igennem Underhuset, skriver nyhedsbureauet AP. Afstemningen i Underhuset kom i hus dagen efter, at omkring 60 medlemmer af Rishi Sunaks regerende konservative parti gjorde oprør i et forsøg på at gøre lovgivningen hårdere. Lovforslaget skal nu igennem parlamentets øverste kammer, Overhuset, der dog ikke kan stoppe lovforslaget, men alene forsinke eller ændre det.

Rishi Sunaks regering vil med deres Rwanda-plan forsøge at stoppe de både, der bringer illegale migranter til Storbritannien over Den Engelske Kanal fra Frankrig





