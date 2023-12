Britisk milliardær køber aktier i Manchester United

Den britiske milliardær sir Jim Ratcliffe har gennemført købet af en minoritetsandel i fodboldklubben Manchester United. Ratcliffe er direktør i virksomheden Ineos, som han selv grundlagde i sin tid. Han køber 25 procent af Glazer-familiens aktier i klubben for 10,8 milliarder danske kroner og vil investere yderligere to milliarder danske kroner i klubbens faciliteter. Han overtager også ansvaret for klubbens fodbolddrift. Aftalen skal godkendes af Premier League, før den træder i kraft.





