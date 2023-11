Brandvarm Superliga-komet: 'Jeg har familien med på råd'

Dét har den blot 17-årige komet med over 60 seniorkampe for FCK og 14 kasser på cv'et selv svært ved at svare på, efter han i denne sæson har taget store skridt i sin udvikling og med ni kasser indtil videre har gang i karrierens varmeste periode.

Før har B.T. fortalt, at storklubber som Chelsea og Ajax har fulgt den unge svensker med de syriske rødder, men lige nu tænker han ikke meget over et skifte væk fra hovedstaden. »Det er ikke noget, jeg tænker så meget på nu. Jeg er her, spiller kampene og forsøger at udvikle mig så meget som muligt. Jeg skal udvikle alt i mit spil, for jeg vil være klar, før jeg tager skiftet til en anden klub,« siger Roony, da 'Transfervinduet' spørger ham til fremtidsplanerne efter matchvindermålet i pokalturneringen tirsdag aften -»Det ved jeg ikke.

Roonys cheftræner, Jacob Neestrup, glæder sig over den periode, som svenskeren er inde i denne sæson - men der er altså meget at forbedre endnu. »Jeg ser en spiller, der er rigtig, rigtig stærk i modstanderens felt og som er dygtig i sine afslutninger. Han er målsøgende.«

»Så gad vi godt at have ham mere på bolden. Det har vi, og det har han, et ansvar for sker. Men det er dejligt, at den unge knægt begynder at tage nogle rigtig gode skridt,« siger Neestrup og tilføjer om Roony, der har været holdt ude af startopstillingen i de helt store kampe.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Kæmpe dommerfejl i Superliga-brag: 'Jeg forstår det simpelthen ikke'Læs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Superliga-boss i skænderi med studieværtLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Thomas Bo Larsen åbner op om selvmordsforsøg i ny bog: 'Jeg hadede mig selv''Det var ikke livet værd at forsætte på den måde, alligevel kunne jeg ikke holde op'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Dansk verdensmester stopper som 24-årig: 'Ekstremt svær beslutning'»Jeg har udsat offentliggørelsen et par måneder. Det har været en ekstremt svær beslutning, men jeg trækker mig fra professionel FIFA«

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕