Brandvæsen tilkaldt: Udstoppet dyr ryddede klasselokale

Klokken 12.23 indløb en anmeldelse hos Nordjyllands Politi om muligt kemikalieudslip på Jetsmark skole.

Det viste sig at være et glas med et udstoppet dyr, der var væltet ned, hvorefter væsken spredte sig på gulvet. Brandvæsnet blev derfor tilkaldt af frygt for hvilken væske, der befandt sig i glasset. Det viste sig dog, at væsken var ganske ufarlig og kunne sidestilles med alkohol.- Der bliver smidt noget kattegrus på, og så skal det bare vaskes op, lyder det fra vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

