Brand i tidligere sygehus: - Det så vildt ud. Det kom ud af skorstenen

Arkivfoto: Nicolas Cho MeierDa der søndag eftermiddag gik ild i en lejlighed, havde Nordjyllands Beredskab i første omgang svært ved at lokalisere branden i lejlighedskomplekset.

- Det viste sig at være en ovn, som havde antændt sine omgivelser, så der var brand i køkkenskabe, og det havde forplantet sig til emhætten. Det så vildt ud. Det kom ud af skorstenen, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jørgen W. Pedersen og fortsætter:

- Fordi det er så stort, var vi bange for, det havde spredt sig til resten af huset. Men vi fik ret hurtigt lokaliseret branden til køkkenet, og vi fik fragtet ovnen ud. Det efterlod lejligheden røgskadet og køkkenet sodskadet. Så den er ifølge indsatslederen umiddelbart ikke beboelig, før Skadesservice har gjort rent. headtopics.com

Hvorfor branden opstod, ved han ikke med sikkerhed, men noget tyder på, det var en tændt, efterladt ovn. - Vi ved det ikke med sikkerhed, men en steg i ovnen kunne være starten på det. Det kunne godt være vores lille hint til folk, at når man laver mad med høje temperaturer, så skal det nok være under opsyn. Der er heldigvis røgalarm i lejlighederne, så naboer kunne ret hurtig rekvirere brandvæsnet, fortæller indsatslederen.abonVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester. headtopics.com

Nu bliver det Nordjyllands største: Jeg er blevet helt besat af det herMens padelcentre i Sverige lukker igen, åbnes der mange nye baner i Nordjylland, hvor der er stor tilgang af nye spillere. Læs mere ⮕

Danmarks målsluger slog til, da det gjaldt: 'Det var fedt'Amalie Vangsgaard scorede Danmarks enlige mål i fredagens Nations League-sejr mod Island. Læs mere ⮕

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

Det bør en telefon ikke kunneLæs mere her Læs mere ⮕