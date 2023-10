Brand i sommerhus

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Fredag eftermiddag er brandvæsnet til stede ved en brand i et overtændt sommerhus nord for Hals i Nordjylland.Der er ikke sket nogen personskade i forbindelse med branden.

Huset stod dog ikke til at redde. Indsatslederen oplyser dog, at de nåede at redde et anneks og en tilbygning.

Huset stod dog ikke til at redde. Indsatslederen oplyser dog, at de nåede at redde et anneks og en tilbygning.Nabohus med stråtag Indsatslederen oplyser, at der var fare for spredning til nabohuset, men at brandvæsnet nåede at inddæmme branden i tide. headtopics.com

- Nabohuset har stråtag, så det var lidt kritisk, at det ikke spredte sig, oplyser indsatslederen til Ekstra Bladet. Branden er sket i et sommerhus på Torndrupstrand, der ligger i et sommerhusområde godt og vel 30 kilometer øst for Aalborg.

