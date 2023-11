Brøndby puster FCK i nakken

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Hold da op for en scoring fra Nicolai Vallys.Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Målet til 2-1 fik Brøndby Stadion til at koge, da Brøndby-kreatøren fra distancen dirigerede bolden ind i modsatte hjørne fra kanten af feltet. En sublim scoring og en understregning af, at Brøndby nu for alvor puster FC København i nakken i topstriden i Superligaen.Mathias Kvistgaarden havde bragt Brøndby foran efter Daniel Wass oplæg til Nicolai Vallys, der i feltet headede Mathias Kvistgaarden helt fri. Han scorede enkelt.Henrik Heggheim var i hvert fald klodset og uheldig, da han væltede Andreas Schjelderup. Linjedommeren dømte offside, men blev underkendt af VAR. headtopics.com

FCK jubler over milepælLæs mere her Læs mere ⮕

Lynmål grundlægger let FCK-sejr over oprykker | NyhederEfter blot 20 sekunder var hjemmeholdet FCK i front. Læs mere ⮕

FCK vinder sikkert over Hvidovre efter lynkasseEt lynhurtigt mål efter 15 sekunder satte gang i FC København, der vandt 4-0 over Hvidovres oprykkere. Læs mere ⮕

Der er fart på, når FCK sætter klubrekord efter blot 15 sekunderLukas Leragers lynmål mod Hvidovre var FCK's hurtigste scoring i klubbens historie. Læs mere ⮕

Djukic havde toiletrulle med i Parken: Var Lassens idéDet var sportschef Peter Lassens idé, at Filip Djukic skulle medbringe toiletrulle til mødet med FCK. Læs mere ⮕

Uhre sikrer Philadelphia godt udgangspunkt i ottendedelsfinaleDen tidligere Brøndby-angriber Mikael Uhre scorede lørdag for Philadelphia Union mod New England Revolution. Læs mere ⮕