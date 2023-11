Brøndby IF spiller sig på andenpladsen efter drømmemål | Seneste sport

For den 27-årige midtbanespiller blev med et forrygende langskud matchvinder for Brøndby IF, der her til aften slog FC Nordsjælland med 2-1 i Superligaen.

Nordjyderne vandt i sidste ende med 5-2 og topper Metalligaen med 39 point efter 16 runder. Herning Blue Fox er på andenpladsen med 31 point efter søndagens 6-4-sejr over Rødovre.Søndagens kamp mellem NEC Njimegen og AZ Alkmaar i den bedste hollandske fodboldrække blev afbrudt før tid, da Njimegen-spilleren Bas Dost pludselig faldt om på banen, da kampen var på vej i tillægstid.

Dost havde inden kollapset scoret i opgøret, hvor NEC var foran med 2-1, da kampen blev afbrudt. Danske Magnus Mattsson stod for holdets andet mål.Felix Auger-Aliassime slog i Basel-finalen Hubert Hurkacz, der kæmper med Holger Rune om at nå ATP Finals. (Foto: © GEORGIOS KEFALAS, Ritzau Scanpix) headtopics.com

Rune ligger lige nu til at tage den ottende og sidste plads i sæsonfinalen i Torino, og her er Hurkacz den nærmeste konkurrent. I anden halvleg fortsatte den norske målsluger med at pine Rasmus Højlund, Christian Eriksen og resten af Manchester United med yderligere en scoring, inden Phil Foden lukkede og slukkede med ti minutter tilbage.

En verden til forskel for vejlenserne, som dermed tabte et skridt i bestræbelserne på at bevare kontakten til OB og netop Viborg længere oppe i tabellen. Det beviste den danske golfspiller Thorbjørn Olesen, da han søndag sluttede sidste runde ved DP World Tour-turneringen Qatar Masters af med at gå de 18 huller i 66 slag - seks slag under banens par. headtopics.com

