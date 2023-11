Brøndby-chef uenig i kritik: 'Jeg stoler på mine spillere'

Videoen er klar, når du har klikket på den grønne knapDet ligner Brøndbys svageste led netop nu: Pladsen som højre midterforsvarer.

Det mener B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet: Ugens Rapport', efter norske Henrik Heggheim leverede en præstation langt under niveau i søndagens 2-1-sejr mod FC Nordsjælland. Heggheim blev erstattet af Kevin Tshiembe, og de to spillere har i denne sæson skiftedes til at vogte pladsen - men uden at overbevise på nogen måde. Og det er altså det mest presserende problem på vestegnen netop nu, hvis man spørger panelet i Ugens Rapport.

»Brøndby har et problem på højre side i midterforsvaret, og det er deres svageste led nu. Det blev igen udtalt af Henrik Heggheims præstation, som var et mareridt af en kamp,« siger journalist Jonas Dalgård og fortsætter: headtopics.com

Henrik Heggheim og Kevin Tshiembe har ikke overbevist som højre midtstopper i Brøndbys treback-kæde, mener B.T.s panel.»Sørensen væver mellem Tshiembe og Heggheim, der laver defensive aktioner, som nemt har kunnet at koste point.«

Men i Brøndby er cheftræner Jesper Sørensen uenig - blandt andet fordi holdet har holdt nullet i seks kampe denne sæson. »Jeg synes, jeg skifter mellem to dygtige spillere. Vi har haft rigtig mange kampe, hvor vi ikke har givet chancer væk, og vi har spillet til nul, uden modstanderen har haft de store muligheder - så nej, det er jeg ikke enig i.« headtopics.com

»Men det er klart, at alle præstationer skal vurderes hver eneste gang, men det er ikke fordi jeg har dårlige alternativer, når jeg skifter.«»Jeg stoler på alle dem, jeg sender på banen - og jeg har mere end en, jeg kan stole på hver evig eneste gang. Nu kan vi se Rasmus Lauritsen, der ikke har spillet længe, og han spillede 90 minutter, krigede, fyldte det halve af feltet og gjorde det rigtig godt.

