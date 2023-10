Boris Johnson scorer nyt job

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Boris Johnson vil fremover tone frem på den britiske nyhedskanal GB News, der betegnes som stærkt højreorienteret.Boris Johnson vil gøre sine tidligere politiske kolleger Nigel Farage og Jacob Rees-Mogg selskab på nyhedskanalen.

Den tidligere premierminister får en hovedrolle på kanelen, når det britiske parlamentsvalg og det amerikanske præsidentvalg skal dækkes næste år. - På denne bemærkelsesværdige nye tv-kanal vil jeg komme med mine usminkede syn på alt fra Rusland, Kina og krigen i Ukraine, siger Boris Johnson blandt andet i en video, der er lagt op på kanalens X-profil.GB News er ejet af Sir Paul Marshall, der er står i spidsen for et hedgefond, og investeringsselskabet Legatum, der har base i Dubai. headtopics.com

Sir Paul Marshall er angiveligt også i færd med at forberede et bud på den britiske avis the Daily Telegraph, der tidligere havde Boris Johnson i folden. Den tidligere premierminister kommer til kanalen i en tid, hvor den befinder sig i strid modvind, efter to af kanalens værter er blevet suspenderet som følge af misogyne kommentarer.