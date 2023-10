Boris Becker om Runes kæreste: 'En dejlig og forstående kvinde'

Holger Rune har fundet kærligheden i italienske Caroline Donzella, som nu også spiller en rolle i Rune-lejren.Das Gelbe vom Ball»Jeg har mødt Caroline to gange. Hun er en dejlig og forstående kvinde, som er meget god for Holger,« fortæller Boris Becker.

Tyskeren siger videre, at det er også vigtigt for ham at vide, hvordan det går rent privat, hvis Holger Rune skal kunne præstere optimalt på tennisbanen.Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix»Vi har brug for tæt kontakt, for jeg kan kun hjælpe Holger, hvis jeg ved, hvordan han har det. Det gælder ikke kun på banen, men også i hans privatliv.

Holger Rune har præsteret godt i denne uge og spillet sig frem til kvartfinalen ved ATP 500-turneringen i Basel med Boris Becker i Runes boks. I den seneste tid har Rune ellers kæmpet lidt med et svingende niveau, som han selv har sat ord på - og slog fast intet havde med at gøre, at han fået en kæreste. headtopics.com

»Trænersituationen har fyldt en del, for i sidste ende er det mig, der står på banen og skal håndtere det hele. Men alt det andet har ikke fyldt noget,« lød det

