Borgmestre efterlyser ny lovgivning for forsyningsselskaberne

Det har regnet og regnet. 2023 blev det vådeste år nogensinde målt i Danmark, og 2024 er ligeledes skudt i gang med våde kældre og oversvømmelser flere steder i landet. Men hvis ikke spildevandsfirmaerne får lov til at agere mere frit, så vil vi blot se endnu flere oversvømmede huse, veje og viadukter fremover. Sådan lyder budskabet fra borgmestre landet over, der efterlyser ny lovgivning for, hvad forsyningsselskaberne har lov til.

- Der er nogle meget snærende bånd i forhold til, hvad forsyningselskaberne må og ikke må, og vi har behov for at få løsnet lidt på de bånd, siger Johannes Lundsfryd Jensen, socialdemokratisk borgmester i Middelfart. Carl-Emil Larsen er direktør i Danva. Han kalder på mere lempelige krav til forsyningsselskabern





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

I 2024 kan et nyt våben mod kræft og blodsygdom blive taget i brug i DanmarkDen Nobel-prisvindende CRISPR-teknologi rykker så småt ind i det danske sundhedsvæsen. Men det er ikke uden risiko.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Årets top 10: Se de mest spektakulære arkæologiske opdagelser fra Danmark i 2023En guldgubbe fra jernalderen med et trold-lignende væsen midt på maven og en forsvunden landsby, der har ligget skjult i flere hundrede år er blot to af de

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

2023 var et af de ti varmeste år målt i Danmark nogensinde | NyhederSne, storm, blæst og kulde er det, der fylder i vejrudsigten lige nu.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Fra Produktions-Danmark til Service-DanmarkDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Rune åbner 2024 med overkommelig modstand, men Wozniacki får skræklodtrækning | NyhederInden vi får set os om, er det tennis-tid igen.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

2024 indvarsler Nedskæringer 2.0Danmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »