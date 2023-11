Borgmester kalder erhvervslivets top til møde om Ukraines fremtid: 'Der er behov for vores engagement'

Her skulle deltagerne drøfte investerings- og støttemuligheder i landet, og hvordan der fremadrettet kan skabes arbejdspladser og udvikling. - Der er brug for, at vi holder fokus på, at ukrainernes kamp også er vores frihedskamp. Vi kan ikke vente til, at krigshandlingerne er overstået. Der er behov for vores engagement, siger Jacob Bunsgaard.

- Vi har taget udgangspunkt i de aarhusianske virksomheder, der har relationer til Ukraine og de store aktører, som vi forventer kan være med til at sætte fokus på konflikten og sikre, at der er arbejde for menensker i Ukraine i tiden, der ligger foran os, siger Jacob Bundsgaard.Administrerende direktør Rami Jensen delte derfor ud af sine erfarigner i løbet af aftenen.

- Selvfølgelig skal vi donere, men det vigtigste er at have en bæredygtig fremtid. Det vigtigste er, at vi får gang i lokale arbejdspladser og industri, så pengene, arbejdskraften og skattebetalingerne bliver i Ukraine, siger han.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.