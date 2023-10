Bombardementer nær hospitaler og flygtningelejr i Gaza

Fra blandt andre Al Jazeera lyder det, at der sent fredag aften har været bombardementer nær al Shifa-hospitalet samt et andet hospital og nær en flygtningelejr i Gaza.

Han siger blandt andet, at Hamas' folk har "afværget en israelsk indtrængen på jorden i Beit Hanoun og i den østlige del af Bureij", og at "voldsomme sammenstød" finder sted i Gaza,De israelske styrker har ikke kommenteret på udtalelsen.Et stort flertal i FN's Generalforsamling har stemt for en reolusion, der beder Israel og Hamas om at indføre en øjeblikkelig humanitær våbenhvile.

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, har igen fredag aften opfordret til en våbenhvile i Israel og Gaza og kaldt det en "sandhedens øjeblik".FN's generalsekretær, Antonio Guterres, har igen fredag aften opfordret til en våbenhvile i Israel og Gaza og kaldt det en "sandhedens øjeblik". headtopics.com

Alt imens fortsætter nogle af de hidtil værste bombardementer i Gaza, hvor Israel har meddelt, at "landoperationerne udvides i aften". Samtidig er al internet og telefonforbindelse i Gaza afbrudt, og billeder viser, at Gaza står i brand fredag aften.En rodet kamp blev afgjort af et rodet mål, da FC Midtjylland på hjemmebane hentede en vigtig sejr fredag aften mod Lyngby Boldklub.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Kirby desuden, at hvis der er behov for midlertidige, lokale pauser i kampene for at få gidslerne ud af Gaza, så støtter USA også det.Regeringen har fredag præsenteret en ændring af lovforslaget om at stoppe koranafbrændinger. Her kan du få et overblik over, hvad flere aktører mener om ændringerne. headtopics.com

Meldinger om intense luftangreb i GazaLæs mere her Læs mere ⮕

Langbord med 222 tomme pladser på Kongens Nytorv til minde for gidsler i Gaza | NyhederPå Kongens Nytorv i København er et langbord med 222 tomme pladser sat op til minde for de mennesker, som fortsat er taget som gidsel i Gaza efter angrebet på Israel den 7. oktober. Læs mere ⮕

Endelig blev Europas ledere enige om Israel og GazaEndelig blev Europas ledere enige om Israel og Gaza Læs mere ⮕

Journalist i Gaza har fået otte millioner nye følgere – men er suspenderet på XDen 12. oktober delte den palæstinensiske fotojournalist Motaz Azaiza en video af et lejlighedskompleks i Gaza, der lå i ruiner efter et israelsk luftangreb. Lejlighedskomplekset husede hans familiemedlemmer, og i opslaget på Instagram skriver Motaz Azaiza, at 15 af hans familiemedlemmer blev dræbt i angrebet. Læs mere ⮕

Det globale syd reagerer på krig i GazaImens de vestlige regeringer mere eller mindre har valgt side i konflikten i Gaza til fordel for Israel, så er billedet mere broget i det globale syd. Arbejderen bringer her et overblik over reaktioner fra ikke-vestlige regeringer. Læs mere ⮕

Endelig blev Europas ledere enige om Israel og GazaEndelig blev Europas ledere enige om Israel og Gaza Læs mere ⮕