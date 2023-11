Boligmangel skaber byggeboom på giftige grunde

Havnearealer ved byerne omdannes i stigende grad til boligområder. Selvom arealerne kan være stemplet som forurenede, kan en oprensning sikre, at der godt kan bygges boliger, men processen er lang og dyr, fortæller Peter Kjølby, som er projektdirektør i Køge Kyst.

Foto: Rebecca Helene HoffmannAntallet af byggetilladelser på forurenede arealer er steget 73 pct. siden 2009. I disse år forvandles en yderst forurenet havnegrund til en ny bydel i Køge, og oprensningen har været en besværlig og dyr affære, lyder det fra aktøren bag

