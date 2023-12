Boeing beder flyselskaber om at tjekke 737 Max-modeller for løse eller manglende møtrikker

Den amerikanske flyproducent Boeing har bedt alle flyselskaber om at tjekke deres 737 Max-modeller. En bolt i haleroret kan være løs eller helt mangle en møtrik. Boeing beder nu alle de flyselskaber med producentens flytype 737 Max om at foretage en ekstra undersøgelse af kontrolsystemet til haleroret.

Det skriver de amerikanske sikkerhedsmyndigheder Federal Aviation Administration (FAA) i en Fejlen blev fundet af et internationalt flyselskabs rutineinspektion af kontrolsystemetet, der styrer haleroret. Her blev der fundet en bolt uden møtrik. I et andet fly, som Boeing endnu ikke havde leveret, blev der også fundet en bolt, hvor møtrikken ikke var tilstrækkelig spænd





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Boeing 737 Max: Flyselskaber skulle have haft information om softwareDen amerikanske luftfartsmyndighed har godkendt, at Boeing 737-piloter uden efteruddannelse i simulator kunne flyve Boeing 737 Max. Flyselskaber skulle have haft information om den software, som automatisk kan tvinge næsen ned på Boeing 737 Max. Det mener fagforeningen for flyets skandinaviske piloter.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Der manglede en møtrik på et fly - nu skal samtlige modeller dobbelttjekkes | NyhederDen amerikanske flyproducent Boeing har bedt flyselskaber verden rundt om at dobbelttjekke samtlige modeller af navnet Boeing 737 Max.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

NGO: Israel anholder tusindvis på den besatte Vestbred. 'Den slags anholdelser er den langsomme død'Mange palæstinensere, heriblandt unge teenagere, oplever at blive administrativt tilbageholdt af det israelske militær. Israels militær siger, at de kun gør det, når der er 'troværdige oplysninger, der indikerer en umiddelbar trussel'.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Danske 'Bastarden' er et skridt nærmere en Oscar-nominering | NyhederDen danske instruktør Nikolaj Arcel har fået udsigten til en tur på den røde løber ved den kommende Oscar-uddeling i Hollywood lidt tættere på.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Efter ny milliongaranti til havn: Ingen kender den endelige regningKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

Her er den nye liste over parallelsamfundDer er kommet flere parallelsamfundsområder og udsatte boligområder siden sidste år.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »