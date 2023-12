Boeing 737 Max: Flyselskaber skulle have haft information om software

Den amerikanske luftfartsmyndighed har godkendt, at Boeing 737-piloter uden efteruddannelse i simulator kunne flyve Boeing 737 Max. Her ses en simulator til træning af Boeing 787-piloter. Illustration: Boeing. Flyselskaber skulle have haft information om den software, som automatisk kan tvinge næsen ned på Boeing 737 Max. Det mener fagforeningen for flyets skandinaviske piloter.

Det er kritisabelt, at den amerikanske flyproducent Boeing ikke oplyste hverken flyselskaber eller piloter om de ændrede egenskaber og den software, som blev indført med den seneste udgave af verdens gennem tiderne mest solgte passagerfly, 737. Det mener Norsk Pilotforbund, som organiserer piloter fra både Danmark, Norge og Sverige. Dermed også piloter hos Norwegian, det eneste skandinaviske flyselskab med 737 Max i flåden. Den udgave af flyet er nu groundet af myndigheder i hele verden oven på to styrt i Indonesien og Etiopie





