Boeing 737 Max-fly får flyveforbud efter at sidepanel er røget af

Her undersøger chef-efterforsker John Lovell fra National Transportation Safety Board det åbne hul i Boeing 737 MAX 9 fra Alaska Airlines. Flyet Illustration: AP/Ritzau Scanpix. T-shirt blev suget af dreng og mobiltelefoner revet ud af passagerers hænder, da et sidepanel røg af et Boeing 737 Max-fly. Nu har 171 fly fået flyveforbud. Først lød der et højt brag, så forsvandt et vindue, sidepanelet og nakkestøtte på to tomme sæder pludselig.

Tilbage var et stort åbent hul, da et Boeing 737 Max 9-fly var nået til 4.800 meters højde efter ti minutters flyvning fra amerikanske Portland på vej mod byen Ontario i Californien. Længere inde på række 26, ud for det åbne hul, fik en dreng suget sin t-shirt af kroppen, og flere mobiltelefoner fløj ud af hænderne på passagererne omkring.





