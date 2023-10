Boblebadsstjernens nye projekt: Skal lave vagina-øl

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Hun har længe været blandt de allermest populære kvinder på streamingplatformen Twitch, og så har hun aldrig været bleg for at kaste sig ud i mærkelige samarbejdsaftaler.

Twitch-stjernen Amouranth, med det borgerlige navn Kaitlyn Siragusa, har både solgt sine prutter på glas og sit brugte badevand, men hendes seneste påfund er alligevel lige et niveau over. Sammen med et polsk bryggeri er hun nemlig i gang med at lave en ny øl, hvor en af ingredienser skal være 'safter' fra hendes vagina., mens Amouranth selv i et opslag på det sociale medie X indikerer, at øllen snart er på gaden.Amouranth startede sin karriere med at filme sig selv spille computerspil på Twitch, men hun er nok bedst kendt for sine boblebadsvideoer, hvor hun ikke så overraskende optræder i bikini. headtopics.com

’Planen er, at jeg skal skrabe mig selv indvendigt, så de kan bruge det til deres øl,' siger streameren til Dexerto.Amouranth blev for alvor kendt, da hun begyndte at optage sig selv i boblebad. Arkivfoto

På bryggeriets hjemmeside forklarer de lidt nærmere, hvordan processen med at isolere særlige bakterier til øllen, sikrer, at man ikke får potentielt sundhedsskadelige bakterier med.'Det er skideskægt, og folk vil helt sikkert købe den. De vil sikkert også drikke den,' siger hun.Twitch er en hjemmeside og en app, hvor streamere kan sende live til brugere på siden.Der er dog meget andet end computerspil på siden. headtopics.com

