Åbner sig: Har bekymret sig hele livet

Hele hendes liv har hun nemlig bekymret sig alt for meget - om andre mennesker, jordkloden og sig selv. Det fortæller hun tilHun var omkring ni-ti år gammel, da fandt ud af, at man nødvendigvis ikke altid åbnede øjnene igen, efter man var faldt i søvn.- Det fyldte rigtig meget for mig i mange år og hæmmede mig i min dagligdag. For det kan jo ske. Og det er jo dét, der sker, hvis du giver efter bekymringerne. headtopics.com

Oh Land er lige nu aktuel med et nyt album, og her fortæller hun, at det er gået op for hende, at sangene stort set alle sammen handler om problemer, som hun prøver at finde plads i. Oh Land havde potentiale engang. Hver gang hun udsender et album, fremstår talentet imidlertid mere og mere uforløst. Det mener i hvert fald Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo.

Højesteret åbner døre på klem i sager mod Hjort og Findsen

