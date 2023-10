Blodrødt regnskab fra PostNord: Underskud er nu oppe på 476 millioner kroner i 2023 | Nyheder

I tredje kvartal tabte PostNord knap 24 millioner danske kroner, og det bringer koncernens samlede underskud i 2023 op på 476 millioner, skriver Ritzau.

I august kom det frem, at fem beboere siden januar har siddet varetægtsfængslet og nu er tiltalt for narkohandel, for at have været i besiddelse af næsten otte kilo narkotika og over 700.000 kroner.Den ene efter den anden bank præsenterer nemlig vilde overskud på grund af de høje renter.

I alt har Danske Bank tjent 15,5 milliarder kroner i årets første ni måneder og regner med at lande et overskud på mellem 19,5-20,5 milliarder kroner for hele 2023. - Jeg tænkte: "Hvad fanden sker der?". Jeg kører tit her på scooter eller motorcykel – også når det er mørkt – og havde jeg været det, var jeg blevet revet ned. Og det kunne være fatalt, siger Jesper Engstrøm, der selv bor i Næsby og har kommenteret på episoden i en lokal Facebook-gruppe. headtopics.com

John Lennon skrev sangen med titlen 'Now and Then' i sit hjem i New York sidst i 70'erne, og sangen blev indspillet på kassettebånd med Lennons vokal og klaverspil. - Det vil kunne mærkes, når værkstederne åbner, siger Jesper Pettersson, der er pressechef i fagforeningen IF Metall.

I går var Biden ude at appellere til, at hjælpepakkerne skulle stemmes igennem hurtigst muligt, nu hvor Repræsentanternes Hus igen har en formand.Kasper Mosholm Thulstrup Torsdag oplyste det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at styrker fra USA og deres allierede lande er blevet angrebet fire gange i Syrien og 12 gange i Irak siden 17. oktober.Og vores korrespondent i Kina, Philip Roin, er ikke i tvivl om, hvad Li Keqiang vil blive husket for: headtopics.com

Læs mere:

DRNyheder »

PostNord-koncernen nærmer sig underskud på en halv milliardLæs mere her. Læs mere ⮕

Ny ejerkreds ser nyt stort milliontab i SASLuftfartsselskabet SAS har haft et samlet underskud på knap tre milliarder kroner fra november til september. Læs mere ⮕

Et af købstadens ældste huse skal skydes af: - Jeg tvivler på, det bliver solgt for en kroneI 1832 blev bygningen etableret som byens første hospital - nu udbydes den og naboejendommen i et samlet salg uden mindstepris Læs mere ⮕

Ny ejerkreds ser nyt stort milliontab i SASLuftfartsselskabet SAS har haft et samlet underskud på knap tre milliarder kroner fra november til september. Læs mere ⮕

Havnen pressede politikerne til at give dem fem millioner: Nu vurderer ekspert, at det var ulovligtAalborg Havn lagde maksimalt pres på politikerne, da havnen manglede fem millioner kroner til sit færgeprojekt Læs mere ⮕