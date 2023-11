Black Friday tilbud i Danmark

Der vil være sort af mennesker i de danske indkøbscentre på fredag, og ordrebekræftelserne tikker ind i indbakken i vores mailboks i et hastigere tempo end normalt. Black Friday og de titusindevis af tilbud rammer atter de danske forbrugere, og det kan være svært at overskue alle de mange tilbud, som butikkerne lancerer. Skal du for eksempel købe din nye iPhone på selve Black Friday, eller vil den være billigere på Cyber Monday, der startede som onlinebutikkers pendant til Black Friday.

Og så er der nogle butikker, som allerede nu kører tilbud under 'Black Week' eller 'Black Month





