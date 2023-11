Bitter erkendelse i beredskaber: Bristede watertubes gav falsk tryghed

Fra lørdag morgen efter en nat, hvor luftsirener hylede over Aabenraa og beboere måtte evakueres, da denne mobile dæmning bristede på havnen. Illustration: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix.

Watertuben har højst sandsynligt ikke været tilstrækkeligt forankret, medgiver Stig Hammerhøj, og understreger, at der er tale om antagelser, og at de færdige undersøgelser er langt fra færdige. »Det, der sandsynligvis er sket, er, at watertuben har fået så mange tæsk af moder natur, at den ikke kunne holde til mere. Der er ikke noget, der indikerer, at den skulle være blevet punkteret af fremmedlegemer. Der er heller intet, der tyder på, at den er opsat forkert af vores mandskab,« siger han.

Styrelsen ligger ifølge Stig Hammerhøj inde med i alt 4,5 kilometer watertube, der skal sikre de danske kyster mod oversvømmelse. De har som udgangspunkt en beskyttelseshøjde på 80 centimeter, som lægges oven i koten på det terræn, hvor de er placeret. En kote er fx en havnekajs høde over havets middelvandstand.Hvis ressourcerne havde været til det, havde kystsikringen set anderledes ud, fortæller Stig Hammerhøj. headtopics.com

»Vi havde simpelthen ikke watertubes og hænder nok. Det tog to dage at lægge tuben ud i, så hvis vi skulle have skabt en anden forsvarslinje, så havde vi været udfordret på hænder og tid,« siger han og oplyser, at Beredskabsstyrelsen gik i gang med at opsætte mobile dæmninger onsdag eftermiddag, godt to dage inden, stormfloden nåede sit højeste.

Som en våd punkteret vandballon ligger resterne af den mobile dæmning, den bristede watertube, tilbage på Faaborg Havn morgenen derpå.Det endte med en placering af watertubes helt nede ved kysten for at redde så meget som muligt, fortæller Stig Hammerhøj.»Man har placeret dem ude ved vandkanten i håb om, at de kunne holde. Det giver jo heller ikke mening at placere dem 100 meter fra havet. headtopics.com