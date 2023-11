Billedkunstner Martin Bigums forhold til Magasins rulletrapper og smørrebrødsrestauranten

Billedkunstner Martin Bigum har et fetichistisk forhold til Magasins rulletrapper og et tæt forhold til den smørrebrødsrestaurant, hvor hans far mødtes med andre tidligere modstandsfolk. Martin Bigum er billedkunstner og forfatter og debuterer med en roman, der foregår rundt omkring i København, og den har været hans ledetråd i valg af stamsteder - og vice versa. Foto: Rebecca Helene Hoffmann

:

INGDK: Professor og overlæge Martin G. Tolsgaard om brugen af AI i sundhedsvæsenetSundhedsvæsnet i Danmark er presset på ressourcer, og dets personale på tid. Professor og overlæge Martin G. Tolsgaard mener, at AI kan være en løsning på problemerne, men det skal bruges til at gøre arbejdet bedre og mere sikkert, ikke til at erstatte personalet.

Kilde: ingdk | Læs mere »

INGDK: Professor jagter AI-forbedringer på hospitalerne: »IT-systemer har stjålet vores tid«Der er især ét AI-projekt, som professor Martin G. Tolsgaard hiver frem, når han skal illustrere potentialet for brugen af AI i sundhedsvæsenet.

Kilde: ingdk | Læs mere »

VERSION2DK: Professor jagter AI-forbedringer på hospitalerne: »IT-systemer har stjålet vores tid«Der er især ét AI-projekt, som professor Martin G. Tolsgaard hiver frem, når han skal illustrere potentialet for brugen af AI i sundhedsvæsenet.

Kilde: version2dk | Læs mere »

VIDENSKAB.DK: Ny aftale mellem fonde og universiteter kan betyde bredere forskningI mange år har det været debatteret, om de store fonde, der finansierer dansk forskning, har for meget magt i forhold til at styre, hvad danske universiteter

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere »

VIDENSKAB.DK: Videnskab.dk søger sprogligt og journalistisk stærk studentermedhjælperRedaktionen på Videnskab.dk søger en grundig og skarp studentermedhjælper til at hjælpe med redigering.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere »