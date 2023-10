Bilka-chefen har julevarer på hylderne i oktober - og det er ikke tilfældigt

Julen er allerede skudt i gang i landets butikker, og det gælder også hos Bilka i Skalborg, fortæller varehuschef Peer Thomassen. Det er der en særlig god grund til.

For knap er efterårsferien slut, før julekataloger fra diverse forretninger ligger i postkassen, og skumjulemændene har sneget sig ned i skålen med fredagsslik. Men med to måneder til juleaften forsikrer varehuschefen i Bilka Skalborg, Peer Thomassen, at varehuset ikke har taget hul på højtiden tidligere end før.

- Vi hører kunderne sige:"Er I allerede startet? Det bliver da også tidligere og tidligere", fortæller han.Grunden til, at julevarerne lander på butikshylderne allerede nu skyldes flere ting. Først og fremmest at efterspørgslen er der.

Peer Thomassen fortæller, at det handler om både at give de kunder, som kommer jævnligt, såvel som dem, der kun besøger varehuset én gang om måneden, mulighed for at købe det, de skal bruge. Derfor er en lang julesæson en fordel. Alligevel tror han ikke, at julen i fremtiden vil komme til at starte meget tidligere i detailhandlen.Selvom midten af oktober kan virke som alt for tidligt at begynde juleshoppingen, er mange kunder tilsyneladende glade for at kunne få det overstået tidligt.

- Vi startede med julekalendere for halvanden uge siden og har oplevet en voldsom interesse for dem, siger Peer Thomassen og peger på, at en gruppe af kunderne gerne vil være tidligt ude og have styr på det.

Er man ikke en del af den gruppe, skal man dog ikke være bekymret for, at der bliver udsolgt lige foreløbigt.

