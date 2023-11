Bifacial Solar Panels er 10% mere effektive end traditionelle solceller

Teknologien bag bifacielle solcellemoduler er modnet så meget, at prisen reelt er den samme som normale solceller. Men de er 10 procent mere effektive. Tosidede eller bifacielle solcellemoduler har været et kendt koncept i flere årtier, og de seneste år har teknologien gennemgået en rivende udvikling. Nu er situationen den, at solcellerne koster det samme som normale monofacielle moduler og samtidig giver et større output.

Alligevel har den danske virksomhed European Energy manglet præcise modeller, der viser effektiviteten ved de bifacielle solcellemoduler, før virksomheden har kunnet rulle teknologien ud i kommerciel skala. Det manglende bevis bringer en ny erhvervs-ph.d., der er udarbejdet af Nicholas Riedel-Lyngskær, nu på banen. Det fortæller Jan Vedde, der er solcelleekspert hos European Energy





