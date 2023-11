Betjentene fra nedlagt specialpatrulje bliver ikke sendt hjem: 'Det er ikke nok'

Politidirektør i Sydøstjyllands Politi, Jørgen Abrahamsen, kalder det en 'meget alvorlig sag'. (Foto: © Bo Amstrup, Bo Amstrup / Ritzau Scanpix)

Jørgen Abrahamsen bekræfter, at specialpatruljen også har arbejdet med en syrisk familie i Vejle, som DR har fortalt om i- En del af specialpatruljens arbejde har også været at arbejde med den persongruppe fra Syrien. Men det er der også andre i vores organisation, der har, siger han.'Man skulle suspendere betjentene'

I DR's dokumentar fortæller familien, hvordan politiet viser sig på familiens arbejde, deres hjem ransages uden tilladelse, og familiemedlemmer anholdes med magt og peberspray.Hefkr Ibrahim kan genkende flere af betjentene i Politikens dækning og kan bekræfte, at der er tale om nogle af de samme personer, som har opsøgt hans familie. headtopics.com

- Det er godt, at de har taget det her skridt, for nu erkender de, at der er problemer. Men i mine øjne er det ikke nok, at de lukker den her enhed, for der er så mange beviser for, at betjentene udøver vold mod borgerne, siger han.Et klip fra DR Dokumentaren, 'Forfulgt af politiet?', viser, hvad der sker, da fire betjente opsøger Hefkr Ibrahim og hans familie den 8. november 2021.

Flere af de konkrete episoder, som Politiken og DR har fortalt om, er under behandling ved Den Uafhængige Politianklagemyndighed (DUP).

