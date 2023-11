Betjente i narkosag blev anholdt i tophemmelig PET-aktion

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det har været en totalt mørkelagt efterforskning af Politiets Efterretningstjeneste (PET), som ligger forud for anholdelsen tirsdag af seks politibetjente fra Københavns Politi for tyveri, narkobesiddelse og videreoverdragelse.

