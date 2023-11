Betjent og familie tilbudt psykologhjælp efter politi skød mand

Det kan have store konsekvenser, når en politibetjent affyrer sit tjenestevåben og ender med at dræbe en person.

Sådan lyder det fra den midt- og vestjyske lokalformand for Politiforbundet, Niels Brohm, efter lørdagens skudepisode i Holstebro, hvor en 32-årig mand blev skudt af Midt- og Vestjyllands Politi.- Man skulle være mærkværdigt indrettet, hvis ikke det påvirker en person voldsomt, at man affyrer sit våben, og at en anden person bliver såret eller ender med at dø, siger Niels Brohm.

Derfor har Politiforbundet, der varetager de faglige interesser for cirka 630 politi- og kontortjenestemænd i Midt- og Vestjyllands Politikreds, nu iværksat et større apparat, der skal hjælpe både den pågældende betjent og andre involverede. - Vores rolle er at sørge for kollegaers ve og vel. Samtidig sørger vi også for, at der bliver taget hånd om familien. De bliver også et form for offer i det her, siger Niels Brohm. headtopics.com

Lokalformanden kan ikke bekræfte, om den pågældende betjent har valgt at tage imod tilbuddet om psykologhjælp. - Alle politifolk får nogle oplevelser ind på nethinden gennem årene. Ingen ved, hvor stor den rygsæk er. Vi skal sikre os, at de kommer ud på den anden side som hele mennesker.

Foruden psykologhjælpen skal Politiforbundet og sikre, at betjenten og de øvrige involverede får sikret deres rettigheder i den efterfølgende efterforskning af sagen, der nu ligger hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed. headtopics.com

