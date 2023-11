Betal ved kasse ét: Forbrugerne sparer for meget, så nu stiger prisen

Og når han tænker på de seneste års stigende priser på energi, har han svært ved at acceptere, at det kommunalt ejede forsyningsselskab Favrskov Forsyning nu hæver priserne med 11 procent.Foruden at være indbygger i Ulstrup er han også formand for byens lokalråd. I Ulstrup betyder det noget, at husene varmes op med gas. Når vand også skal til at stige, betyder det noget.

Så han synes, det er lidt for nemt bare at sætte priserne op med 11 procent. Forsyningsformand Søren Frandsen er dog klar til at forsvare beslutningen: - Der er intet incitament til at spare, når man bliver straffet af kommunen for det, siger Thomas Søby.- Jeg synes, det er træls. Det er en høj prisstigning og kommer oven i andre generelle prisstigninger i samfundet, så det er brandærgerligt, siger Søren Frandsen, som både er forsyningsformand og byrådsmedlem for SF.For ikke alene falder vandforbruget. Samtidig styrtdykker behovet for nye byggegrunde.

Hidtil har de ekstraordinære byggeindtægter gjort, at forsyningen kunne holde vandledningsafgiften længere nede. Men de dage er altså ovre nu.

