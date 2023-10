Beskyldning om ulovlige elpriser undrer brancheorganisation

49 jyske elproducenter beskyldes af konkurrencemyndighederne for urent trav i forbindelse med fastsættelse af priser på nødstrøm. Kritikken vækker undren hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. (Arkivfoto).Kritikken af 49 jyske elproducenter for at koordinere prisen på el vækker undren hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Det skete ifølge Konkurrencerådets vurdering for at hæve den pris, som kraftvarmeværkerne kunne få for at levere nødstrøm til det statsejede Energinet. - Derfor har de været ude og hente ekstern advokatbistand, som er nået frem til, at den her model er inden for rammerne af love og regler, siger Rune Birk Nielsen.

- De her selskaber er fjernvarmeselskaber, der arbejder med en hvile-i-sig-selv økonomi. De skal ikke lave profit. Der er ikke nogen, der har en personlig vinding. Cirka 350 fjernvarmeværker er medlemmer af Dansk Fjernvarme, heraf er cirka 200 kraftvarmeværker, der både producerer varme og el. headtopics.com

