Berlingske Business' erhvervsredaktør skifter stilling

I stedet vil Berlingske Business’ nyhedschef, Simon Bendtsen, overtage posten som erhvervsredaktør og redaktionschef. Ifølge MediaWatch er årsagen til skiftet, at Thomas Bernt Henriksen har et ønske om at udvide sin rolle som kommentator. Dertil er det af ”familiehensyn”.

Styrker man bedst freelancernes vilkår ved at sidde ved forhandlingsbordet, eller er det ved at stille sig op på gaden og demonstrere for bedre vilkår? Marianne Bækbøl siger, at Freelancegruppen ikke barsler med demonstrationer i Danmark. ”Men jeg tænker, at det ikke er usandsynligt, at det kan ske, hvis utilfredsheden vokser, og der ikke sker noget ved forhandlingsbordet,” forklarer hun. I Stockholm kom chefredaktør Lisa Irenius ned for at tale med de fremmødte freelancere, og demonstrationen blev omtalt bredt i de svenske medier. Marianne Bækbøl siger, at styrken ved at demonstrere er, at det skaber synlighed om freelancernes probleme





Berlingske-journalist modtager mindelegatAnne Funch, journalist på Berlingskes kulturredaktion, modtog onsdag Karen Voigts Mindelegat. ”Anne Funch formår at få folk til at åbne sig, og hun skriver stilsikkert, kritisk og med stor taktfølelse.

Berlingske påtager sig ansvar for annonce-bommertSkoda beklager, at folk som Uffe Elbæk og Kristian Leth føler sig ført bag lyset, da de optrådte i en annoncetillæg for bilmærket i Berlingske. Det skriver Markedsføring. ”Det har været vigtigt for os og Berlingske, at der var vandtætte skotter, og det har der været gennem hele tilblivelsen.

Ét svar går igen, når journalister retter spørgsmål til Forsvarets EfterretningstjenesteEt mailsvar går igen i mailboksene tilhørende Lars Nørgaard Pedersen, Berlingske, Morten Skjoldager, Politiken, og Louise Dalsgaard, DR. ”Ingen kommentarer.” Afsenderen er den samme. Forsvarets Efterretningstjeneste. ”Jeg har i min dækning af FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam ikke oplevet, at tjenesten har været åben.

AI er den hemmelige ingrediens, der får dine contract management business cases til at smage af succesJeg har sat mig for at få sat fokus på de gode business cases, som AI kan give os. Denne blog vil være en af de første af slagsen. Og vi kommer til at bevæge os ud over stadiet, hvor ChatGPT skriver vores talepapirer, skriver Python kode og oversætter mails.

Ofrene for ransomware-angreb er på egen håndOfrene for ransomware-angreb må indse, at de er på egen hånd, siger Jan Lemnitzer, der er ekspert i cybersikkerhed og lektor på Copenhagen Business School.

