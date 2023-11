Berlingske beklager efter artikel om Flemming Jensen: 'Ked af jeg medvirkede'

Flemming Jensen var ikke overrasket over rubrikken, men han føler sig misforstået med vilje.Skuespilleren Flemming Jensen er for tiden aktuel med bogen 'Breve til Oliver'.

'Flemming Jensen stikker fingrene i giftig debat: »Mænd er mænd, og damer er damer, og så er der bøsser«', lød overskriften. 'Der burde være bødestraf når aviserne kan få lov til at skrive sådan en headline,' lyder det fra en anden.

Lige under citatet, som er brugt til overskrift, forklarer Flemming Jensen nemlig, hvordan han netop er blevet klogere, og hvordan hans barnebarn har lært ham og den fiktionelle 'farfar' om kønsskifte og kønsidentitet. headtopics.com

I artiklen bliver Flemming Jensen også konfronteret med sagen fra sidste år, hvor hans teaterforestilling kom i vælten, fordi Michael Bro, der er inuit og læser arktiske studier ved Københavns Universitet, mente, at der var tale om racisme i forestillingen.

»Nu er den blevet ændret, og der er ikke tale om et uvenligt menneske, men egentlig er overskriften ikke værre end resten af artiklen.«'Artiklen udkom oprindeligt med en anden overskrift. Den blev ændret, da den kunne opfattes som misvisende for artiklens indhold,'Han ønsker ikke at udtale sig, men fortæller kort, at han med artiklen har passet sit arbejde og stillet kritiske spørgsmål. headtopics.com

»Det er korrekt, at den første overskrift kunne misforstås. Citatet kom til at fremstå for hårdt og uden for kontekst, og derfor ændrede vi overskriften og tilføjede en note i artiklen. Den fejl beklager vi naturligvis.«»Flemming Jensen blev præsenteret for en tydelig præmis forud for interviewet, som han accepterede.

