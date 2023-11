Bent og Vera har hjulpet børn og voksne i Afrika i 50 år, og de bliver ved, til de ikke kan mere

- Ikke ret langt fra, hvor vi bor, der skulle der nedrives nogle drivhus. Og der var masser af dejlig jern i, som kunne bruges til alt muligt.Vi fik lavet en aftale - en meget billig aftale - om at få alt det jern. Og gennem to år stod vi på grunden derude og tildannede alle bærende konstruktioner til udviklingscentret. Og det var så det, der blev pakket i fem container i 2018, forklarer Bent.

- Jeg tror, at der er 16 børn, der er tilmeldt. Og det har vi bevidst holdt lavt, fordi de tre personer, som står for børnehaven, de har jo ingen pædagogisk uddannelse. De har ingen erfaring med at arbejde med børn, sådan som vi synes, der skal arbejdes med børn.

- Man kan forandre børnene, men man kan også forandre de voksne gennem børnene. Blandt andet var der en mor, som sagde, at hun var nødt til at gå i byen og købe sæbe nu. Fordi hun havde sagt til sit barn, kom nu skal vi spise. Og så havde barnet sagt, nej jeg kan ikke spise, før jeg har vasket hænder.Det har jeg lært i børnehaven.

Den centralafrikanske republik er stadig præget af oprør og uro. Den berøgte Wagnergruppe er også aktiv i landet. Det er ikke noget nemt land at arbejde i. I Bouar må man selv sørge for strøm fra solen eller en generator. Vand får man kun, hvis man selv bruger efter det.

- Så vil vi gerne give dem uddannelse. Hjælpe dem til at forstå, at de selv kan ændre deres situation, fortsætter Bent.- De skaber håb i et samfund, hvor mennesker faktisk har mistet håbet og troen på, at tilværelsen kan blive bedre. Og også blandt folk, som føler sig glemt af verdenssamfundet. Der bliver godt nok pumpet mange penge ind, men de forsvinder jo i regeringen, selvom de andres lommer.

