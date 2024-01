Bekymring over Kronprins Frederiks religiøse engagement

Derfor kan det godt bekymre sognepræst Sørine Gotfredsen, at det med tronskiftet bliver den skæbnetroende kronprins Frederik fremfor den kristeligt engagerede dronning Margrethe, der kommer i spids for vores trosamfund.

»Folkekirken står og falder ikke med, at regenten er troende, men hvis han ikke er det og ikke engagerer sig i kirken, så mister vi jo en meget stærk repræsentant for folkekirkens nødvendighed og kristendommens betydning, og det ville jeg være virkelig ked af,« siger Sørine Gotfredsen til B.T. Den bekymring deler tidligere domprovst i København og nuværende sognepræst i Stenløse, Anders Borre Gadegaard, dog langt fra. Forfatter og sognepræst i Valby, Sørine Gotfredsen, er ikke enig med tidligere domprovst i København og nuværende sognepræst i Stenløse, Anders Borre Gadegaard, i, hvorvidt det er en udpræget god ting, at Kronprins Frederik er 'kulturkristen





