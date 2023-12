Bekymret mor svarer på politikers udmeldinger om datters sag i Dubai

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt.

politianmeldt.Sådan lyder ordene fra den bekymrede mor Katerina Pitzner, da Ekstra Bladet beder hende om at kommentere på medlem af Europa-Parlamentet for DF, Anders Vistisens, udmeldinger mandag omkring hendes datters alvorlige sag i Dubai. Her er Elivra Pitzner som bekendt anklaget for utroskab og tilbageholdes lige nu for snart anden måned i træk uden mulighed for at forlade emiratet, mens hun afventer at komme for en domme





EkstraBladet » / 🏆 11. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Radiovært kritiserer muslimer og Elvira Pitzner i DubaiRadiovært Dan Rachlin har kritiseret muslimer og Elvira Pitzner, der er tilbageholdt i Dubai og anklaget for utroskab, i et opslag på Facebook.

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Hummelgaard i Dubai: Har talt med emiratisk minister om Pitzner-sagenLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Presset stiger på Løkke: Politikere vil have ham til at gå ind i Pitzner-sagenPresset stiger på Løkke: Politikere vil have ham til at gå ind i Pitzner-sagen

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Langer ud efter Pitzner: Hendes egen skyldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Pitzner reagerer på Vermunds udtalelse: 'Et mediestunt uden forståelse'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Pitzner bekræfter kontakt: 'Jeg er taknemmelig'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »