Bekræftet: AC Horsens sælges til amerikansk investor

- Jeg synes, det er super spændende, at vi får den mulighed for at bringe AC Horsens videre, fra der hvor alle de gamle koryfæer har bragt det til. - Men jeg ved også godt, at der ligger en masse arbejde nu med de penge, vi får til, siger Claus Olsen.Bill Binnie, der står i spidsen for Carlisle Capital, bliver bestyrelsesformand, mens hans to sønner, Adam og Colin Binnie, også tiltræder bestyrelsen ifølge Horsens Folkeblad.Donnelly, der er tidligere first team scout i Manchester United, træder ligeledes ind i bestyrelse, ligesom han skal bidrage med sin fodboldviden i det daglige arbejde.

- Det næste skridt er, at Scott Donnelly, der bidrager med det sportslige, ankommer med Colin Binnie på mandag, hvor de skal holde møder med vores cheftræner, sportschef og direktør for at udvikle tingene, siger Claus Olsen, der selv bliver det femte og sidste medlem af bestyrelsen.

Han har tidligere lagt vægt på, at amerikanerne kommer ind med tålmodighed og intentionen om, at forandringerne skal ske over tid. - Vi skal ikke brænde 25 millioner af på at prøve at nå en oprykning i denne sæson. Vi skal lave en plan, der rækker frem, så når vi rent faktisk rykker op, så har vi også et bæredygtigt fundament at stå på, har Claus Olsen tidligere sagt.

