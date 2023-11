Bekræfter: Det er slut

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Kåret Quist og Christina Odorico nåede ikke at danne par længe, før de nu er fortid.- Det er korrekt, at vi er gået fra hinanden, siger hun og forklarer, at hun ikke var klar til at tage forholdet til et mere seriøst niveau.

- Jeg havde ikke lyst mere. Jeg var ikke klar til at blive gift og flytte i hus, og det skulle bare ikke være mig og ham, lyder det kortfattet fra Ododrico, der ikke havde mere at tilføje. Ekstra Bladet var i kontakt med parret så sent som i slutningen af sidste uge efter rygter om bruddet. Her lod de os dog vide, at de stadig var sammen og i øvrigt var på ferie sammen.

Kåre Quist og Christina Odorico nåede at danne par i et par måneder, inden de gik fra hinanden. Foto: Privatfoto

